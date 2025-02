Bari, Dorval passa al Napoli: resterà in biancorosso fino a giugno

Il Bari saluterà Mehdi Dorval a giugno. Il club biancorosso ha infatti trovato l’accordo per la cessione dell’esterno al Napoli, che ha deciso di investire sul talento algerino dopo le ottime prestazioni con la maglia dei galletti.

Di questa operazione si parlava già dallo scorso novembre, con le prime voci che accostavano Dorval agli azzurri. Dopo mesi di indiscrezioni, adesso si è passati dalle ipotesi ai fatti, con l’accordo ormai definito. Non è la prima volta che i biancorossi si trovano coinvolto in operazioni simili con il Napoli, come già accaduto con Caprile e Cheddira. Tuttavia, Longo potrà ancora contare su di lui fino al termine della stagione, poiché resterà in prestito al Bari fino a giugno.

