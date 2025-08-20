20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, doppio colpo in entrata: Antonucci e Castrovilli già in città

Antonio Bellacicco 20 Agosto 2025
centered image

Doppio colpo in entrata per il Bari che accoglie Mirko Antonucci (in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia) e Gaetano Castrovilli (a titolo definitivo, da svincolato).

L’esterno offensivo e la mezzala Campione d’Europa nel 2021, al ritorno nella sua Bari, sono già arrivati in città e saranno a disposizione di Caserta a partire dalle prossime ore. Per loro si attende soltanto l’ufficialità.

About Author

Antonio Bellacicco

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto: Gaetano Dammacco ha firmato

20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore

20 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Altamura, è fatta per Alessio Curcio

20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Bari, il messaggio dei tifosi a Protti: “Igor, Bari ti ama!”

20 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Picerno, è fatta per Emanuele Santaniello

20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Foggia, in arrivo Buttaro dal Palermo

20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Gdf Bat, avvicendamento al Comando Provinciale

20 Agosto 2025 Andrea Catino

Bari, doppio colpo in entrata: Antonucci e Castrovilli già in città

20 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Taranto: Gaetano Dammacco ha firmato

20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore

20 Agosto 2025 Alessandro Zanzico