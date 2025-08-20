Bari, doppio colpo in entrata: Antonucci e Castrovilli già in città

Doppio colpo in entrata per il Bari che accoglie Mirko Antonucci (in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia) e Gaetano Castrovilli (a titolo definitivo, da svincolato).
L’esterno offensivo e la mezzala Campione d’Europa nel 2021, al ritorno nella sua Bari, sono già arrivati in città e saranno a disposizione di Caserta a partire dalle prossime ore. Per loro si attende soltanto l’ufficialità.
