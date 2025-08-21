21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, doppia ufficialità: arrivano Antonucci e Castrovilli

Lorenzo Ruggieri 21 Agosto 2025
centered image

Doppia ufficialità in casa Bari. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato gli arrivi di Mirko Antonucci e Gaetano Castrovilli. Il primo è un fantasista classe ’99 cresciuto nel settore giovanile della Roma e nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Pescara, Vitoria Setubal e Salernitana, mentre nella scorsa stagione ha militato nel Cesena mettendo a segno 4 reti in 39 partite. Proveniente dallo Spezia, Antonucci arriva in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Approda in biancorosso a titolo definitivo, invece, Gaetano Castrovilli, centrocampista originario di Canosa e campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale guidata da Roberto Mancini. Dopo essersi messo in mostra in Serie A con la maglia della Fiorentina, diversi infortuni ne hanno condizionato il rendimento e nella scorsa stagione si è diviso tra Lazio e Monza, prima di tornare a vestire la maglia biancorossa. Castrovilli ha firmato un contratto con il club pugliese fino al 2026, scegliendo la maglia numero 4.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, visite mediche per il centrale Jamil Siebert

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Potenza-Cerignola, divieto di trasfera per i residenti nella provincia di Foggia

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Sergio Contessa: “Volevo riportare in alto il Taranto, ma la proposta non era quella giusta”

21 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Taranto, tris d’ufficialità: ecco Delvino, Dammacco e Souaré

21 Agosto 2025 Christian Cesario

Cerignola, a centrocampo arriva Vitale dalla Cavese: trattativa ai dettagli

21 Agosto 2025 Antonio Specchio

Barletta, dopo il triangolare testa al Ferrandina

21 Agosto 2025 Antonio Gargano

potrebbe interessarti anche

Lecce, visite mediche per il centrale Jamil Siebert

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Potenza-Cerignola, divieto di trasfera per i residenti nella provincia di Foggia

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Castellaneta: “Masserie sotto le stelle” alle grotte di Sileno

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Gallipoli–Leuca, doppio soccorso in mare: salvati tre diportisti e barca disincagliata

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo