Bari, doppia ufficialità: arrivano Antonucci e Castrovilli

Doppia ufficialità in casa Bari. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato gli arrivi di Mirko Antonucci e Gaetano Castrovilli. Il primo è un fantasista classe ’99 cresciuto nel settore giovanile della Roma e nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Pescara, Vitoria Setubal e Salernitana, mentre nella scorsa stagione ha militato nel Cesena mettendo a segno 4 reti in 39 partite. Proveniente dallo Spezia, Antonucci arriva in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Approda in biancorosso a titolo definitivo, invece, Gaetano Castrovilli, centrocampista originario di Canosa e campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale guidata da Roberto Mancini. Dopo essersi messo in mostra in Serie A con la maglia della Fiorentina, diversi infortuni ne hanno condizionato il rendimento e nella scorsa stagione si è diviso tra Lazio e Monza, prima di tornare a vestire la maglia biancorossa. Castrovilli ha firmato un contratto con il club pugliese fino al 2026, scegliendo la maglia numero 4.
