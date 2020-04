Bari | Dopo la lite colpi di pistola ma nessun ferito

Condividi



Si è sfiorata la tragedia questa sera a Bari, in Via Signorile nel quartiere Madonnella. Stando alle testimonianze di alcuni residenti della zona, la lite tra un signore e un addetto alle consegne a domicilio Glovo sarebbe poi sfociata in alcuni colpi di pistola sparati dal balcone di uno stabile all'indirizzo dei ragazzi in bicicletta. Sul posto si sono recate pattuglie dei Carabinieri e della Polizia per gli accertamenti del caso e per conoscere la natura dei colpi sparati (si ipotizza l’esplosione di proiettili a salve) che per fortuna non hanno provocato nessun ferito.