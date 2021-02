Il cadavere di una donna è stato ritrovato questa mattina in una strada del quartiere San Pasquale, a Bari. Inizialmente si è pensato al cadavere abbandonato da un’auto in corsa, ma in realtà, secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un suicidio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile con gli uomini della Scientifica. Le indagini sono in corso al fine di risalire all’identità della vittima.