Sarebbe deceduta per morte naturale la 62enne trovata senza vita nel suo appartamento di via Emanuele Mola, al quartiere Madonnella di Bari, dove nel primo pomeriggio è intervenuta la Scientifica della questura di Bari. In casa, all’arrivo del 118 e degli agenti, c’era il marito in stato di alterazione psico fisica. Secondo una prima indagine del medico legale, quindi, si tratterebbe di morte naturale.