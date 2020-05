Bari | Donna trovata morta in casa. Indagini in corso

Condividi

Poco meno di un'ora fa, una volante della Questura è intervenuta in via Emanuele mola a Bari, al quartiere Madonnella, su segnalazione del 118. In una abitazione, è trovato il cadavere di una donna del 62 anni priva di vita. In casa il marito in stato di alterazione psico fisica

Le cause della morte sono ancora da accertare. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Indagini in corso