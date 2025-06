Bari: donna investita sulle strisce e malmenata da scooterista pirata

Un grave e inaccettabile episodio di violenza si è verificato questa mattina sul lungomare di Bari, nei pressi della sede della Regione Puglia.

Una donna sportiva, che camminava con il suo stand-up paddle (SUP) sotto braccio, è stata investita da un uomo in scooter mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali.

L’incidente ha preso una piega ancora più deplorevole allorché il conducente dello scooter,invece di prestare soccorso e scusarsi, si è fermato per inveire contro la donna, spintonarla e scaraventarla a terra sull’asfalto, per poi darsi alla fuga.

A denunciare pubblicamente il sinistro sulla sua pagina istituzionale facebook è stata Francesca Bottalico, Presidente Comm.Culture Politiche giovanili Sport Comune di Bari.

Un atto di violenza gratuita che ha lasciato la vittima sotto shock.

Fortunatamente, il pronto intervento della Polizia Locale e l’aiuto di alcuni passanti che hanno assistito all’intera scena hanno permesso di soccorrere immediatamente la donna. Sebbene le sue condizioni fisiche non siano gravi, resta il profondo trauma psicologico per l’aggressione subita.

L’episodio ha scatenato indignazione tra i cittadini e le istituzioni locali, che hanno ribadito il loro fermo rifiuto a qualsiasi forma di violenza e hanno sottolineato l’importanza di costruire una città sicura e accogliente per tutti.

Le autorità hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare il responsabile di questo gesto ignobile, anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto.

La Presidente ha dichiarato con fermezza:

“Non è questo il tipo di città che vogliamo non sono questi gli uomini che vogliamo.Continuamo a dire NO ad ogni forma di violenza.Rimamiamo uniti e solidali.”

