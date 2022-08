BARI – Non ce l’ha fatta la 63enne che mercoledì scorso, 3 agosto, è stata travolta sulle strisce pedonali all’altezza di Pane e Pomodoro, sul lungomare sud di Bari, da un’auto in transito. La donna ha perso la vita al Policlinico dove era stata ricoverata subito dopo il sinistro. Le sue condizioni erano apparse subito molto preoccupanti tanto da essere condotta in rianimazione. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del parcheggio dell’Amtab. Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso ma al momento la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per ora l’uomo resta indagato per il reato di lesioni gravissime a seguito dei primi accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale del capoluogo.