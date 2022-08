BARI – Ancora un incidente sulle strade di Bari, ancora un pedone investito sulle strisce pedonali. È accaduto a donna di 63 anni nelle vicinanze della spiaggia di Pane e pomodoro, dove un’auto l’ha travolta intorno alle 15 del pomeriggio di mercoledì 3 agosto. L’incidente vicino al parcheggio dell’Amtab. La donna è ora ricoverata in rianimazione e, a quanto si apprende, sarebbe in gravi condizioni. Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Subito dopo sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia locale per i rilievi. Il sinistro si è verificato nello stesso giorno in cui a Bitonto si celebravano i funerali di Gaetano De Felice, il 47enne morto alla mezzanotte del 30 luglio scorso dopo essere stato investito da uno scooter Honda Sh300 sul lungomare Cristoforo Colombo, nel quartiere nord di Santo Spirito. In sella al mezzo c’era il 20enne Antonio Cassano, indagato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale.