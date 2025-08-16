Bari, donna investita da moto sul lungomare: non è grave

BARI – Sarebbe stata investita da una moto la donna soccorsa nel tardo pomeriggio sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Per lei nulla di grave: sarebbe stata accompagnata al Policlinico in codice giallo. Sul posto gli agenti della locale per stabilire le cause del sinistro.
