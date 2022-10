BARI – Una estate lunga un anno. La spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari ancora presa d’assalto da turisti e aficionados della tintarella, complici le alte e piacevoli temperature che stanno accompagnando questo lungo ponte tra fine ottobre e inizio novembre. E allora ancora una domenica per stare all’aperto, per una passeggiata sul lungomare, allenarsi un po’, portare i bambini sulle giostrine e – perché no? – prendere un po’ di sole.

Dopotutto le temperature ancora lo consentono e lo consentiranno almeno per un’altra decina di giorni, come garantiscono gli esperti meteo. In realtà ci sarebbe poco da rallegrarsi se si considera che questo caldo anomalo di fine ottobre è frutto – stando a quanto dicono gli studiosi – del cambiamento climatico. Ma in attesa che si decida il da farsi a livello internazionale, i baresi ne approfittano e si godono la bella giornata di sole senza rinunciare a farsi il bagno nonostante il leggero maestrale che rende le temperature qualche grado più basse rispetto ai giorni scorsi.