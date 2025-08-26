Bari, distacco di calcinacci in via Galiani: individuata trave ammalorata

È stata una segnalazione per distacco di calcinacci a far scattare questa mattina un intervento congiunto del settore Edilizia Pericolante del Comune di Bari e dei vigili del fuoco in via Galiani 16.
Durante il sopralluogo, effettuato all’interno di due locali – uno al pianterreno e l’altro al piano interrato, entrambi vuoti e in vendita – i tecnici comunali hanno riscontrato una trave in condizioni compromesse. L’elemento strutturale ammalorato ha portato all’immediata diffida per la messa in sicurezza, notificata ai proprietari dell’immobile.
Dal Comune fanno sapere che si è trattato di una verifica ordinaria, rientrante nelle attività di monitoraggio degli edifici potenzialmente a rischio, e che non sono al momento previsti ulteriori provvedimenti. Nessun danno a persone o cose è stato segnalato.
Il settore Edilizia Pericolante continuerà a seguire l’evolversi della situazione per assicurarsi che gli interventi richiesti vengano eseguiti nei tempi stabiliti.
