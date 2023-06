Bari, diritto allo studio: attori a confronto

BARI – Costruzione partecipata del programma triennale per il diritto allo studio che definisce gli obiettivi, le strategie, gli strumenti, gli interventi per garantire il diritto allo studio per gli studenti del sistema dell’istruzione terziaria della Puglia. Appuntamento con la concertazione il confronto a Bari nella sede dell’Adisu per fare il punto sulle attività da programmare per i prossimi tre anni, nell’ambito della programmazione sul diritto allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica. L’appuntamento ha permesso a tutti gli attori presenti di confrontarsi su temi che riguardano il comparto. Di estrema attualità quello dell’edilizia universitaria, che resta all’ordine del giorno, e quello, da parte degli studenti, della qualità dei servizi all’interno delle residenze

