Bari Dice “No” alla Guerra: La Campagna “R1PUD1A” di Emergency arriva in Città

Anche la facciata di Palazzo di Città e delle cinque sedi municipali di Bari si sono tinte di un messaggio chiaro e forte: “Questo Comune R1PUD1A la guerra”.

Si tratta della campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency, un’iniziativa che mira a riaffermare con forza il ripudio della guerra così come sancito dall’articolo 11 della Costituzione italiana alla quale hanno aderito tra l’altro molte città e paesi Italiani.

La scelta del nome “R1PUD1A” è particolarmente significativa, combinando il termine “ripudia”, uno dei più rappresentativi dell’articolo costituzionale, con il numero 11, a richiamare proprio l’articolo della Costituzione.

È un modo diretto ed efficace per sottolineare il legame indissolubile tra la Costituzione e il desiderio di pace.

Il Comune di Bari e i suoi Municipi hanno prontamente accolto la richiesta di Emergency, l’associazione italiana che dal 1994 si dedica a offrire cure medico-chirurgiche gratuite a chi è vittima di guerre, mine antiuomo e povertà, e che oggi è un faro nella promozione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani a livello globale.

L’esposizione di questi striscioni sulle sedi istituzionali non è solo un gesto simbolico, ma un segno tangibile di unione e determinazione nella difesa dei più alti valori costituzionali.

In un momento storico in cui la pace sembra sempre più fragile, il ruolo delle istituzioni locali e dei Comuni diventa cruciale.

Essi sono infatti in prima linea nella sensibilizzazione della cittadinanza e nella costruzione di una rete nazionale di comunità che scelgono attivamente la pace come principio fondante.

Bari, con questa adesione, si unisce a un movimento che va oltre i confini della città, contribuendo a rafforzare la voce di chi crede in un futuro senza conflitti, dove il dialogo e la solidarietà prevalgono sulla violenza.

