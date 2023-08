Bari, Diaw e gli altri: il mercato si muove. Aumentano gli abbonati

Infine gli abbonati: malgrado la falsa partenza, cresce la fiducia dei tifosi baresi: superate le 7651 unità dello scorso campionato.

Le novità principali sono in attacco, dopo aver ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo di Brenno in porta: per un Cheddira che parte, destinazione Serie A, un nuovo elemento arriva. Ossia Davide Diaw: ufficializzato il friulano classe 1992, che è un attaccante esperto per la cadetteria, arriva dal Monza e dopo aver messo a segno nella passata stagione 10 reti in 29 presenze. Arriva in Puglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. In pugno Edjouma: il centrocampista centrale francese in forza alla Steaua di Bucarest arriverebbe con la formula del prestito oneroso fissato a 200mila euro con opzione di riscatto fissata tra i 600 ed i 700 mila. Dopo i rumors su Di Chiara e Falasco, il nome nuovo per la difesa è ora Frabotta: si dialoga con la Juventus, società che detiene il cartellino del 24enne, che nella passata stagione si è diviso tra Lecce e Frosinone. In entrata a centrocampo rimane vivo il nome di Koutsoupias del Benevento.Col Parma si è rivisto invece in campo D’Errico. Sull’ex Monza possibile soluzione Lecco.