Bari, Di Giacomo: “Evadere dal carcere minorile è diventato un gioco da ragazzi”

Il segretario generale S.PP: “Strutture fatiscenti, organici ridotti e rieducazione assente: sistema penale da riformare”

L’evasione di un detenuto minorenne di origini campane dal carcere minorile di Bari riaccende l’attenzione sulle criticità del sistema penitenziario minorile italiano. A intervenire sulla vicenda è il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria (S.PP.) Aldo Di Giacomo, che punta il dito contro il cronico sottodimensionamento del personale e la mancanza di strumenti adeguati per garantire la sicurezza.

“Evadere dal carcere è ormai diventato un gioco da ragazzi”, denuncia Di Giacomo, evidenziando come durante il turno notturno, solo tre agenti siano costretti a sorvegliare una trentina di detenuti. Una situazione resa ancora più complessa dal progressivo impoverimento degli organici, nonostante i piani di assunzione annunciati negli ultimi mesi. “Le nuove assunzioni non riescono a compensare i vuoti creati da pensionamenti, prepensionamenti e dimissioni”, sottolinea.

Secondo il segretario S.PP., negli ultimi mesi si è registrato un aumento del 120% di episodi come evasioni, tentate evasioni, rivolte e incendi di celle. Il problema del carcere minorile di Bari, osserva Di Giacomo, rappresenta solo un aspetto di una crisi più ampia che interessa l’intero sistema penitenziario per minori.

A marzo 2025, gli Istituti Penali per Minorenni ospitavano 597 giovani detenuti, a fronte dei circa 300 presenti due anni prima. I numeri più alti si registrano a Nisida (Napoli, 79 detenuti), Milano (72), Torino (49), Bologna (46) e Catania (45). Il fenomeno è destinato ad aumentare anche a seguito dell’introduzione di nuove fattispecie di reato, con oltre 300 minori identificati solo negli ultimi giorni in due recenti operazioni anti-rave.

Per Di Giacomo, il sistema penitenziario minorile si sta rivelando inefficace dal punto di vista rieducativo. “Il 90% di chi entra in un istituto minorile prosegue la propria carriera criminale, transitando quasi immediatamente nel carcere ordinario. Inoltre, il 70% dei minori viene detenuto in custodia cautelare, con una permanenza media di poco più di 100 giorni”, spiega.

Tra le problematiche emergenti, il segretario del S.PP. cita la crescita del fenomeno delle baby gang e il rischio di emulazione dei detenuti adulti. Nella maggior parte dei casi, oltre il 50% dei reati commessi riguarda il patrimonio, mentre i reati contro la persona rappresentano circa il 30%.

“Le soluzioni da adottare sono complesse e non possono limitarsi ad allargare la platea dei minori perseguibili. È necessario rafforzare il reale ruolo rieducativo degli istituti minorili, riqualificare le strutture ormai fatiscenti e vetuste e avviare un serio piano di assunzioni per il personale specializzato e penitenziario”.

