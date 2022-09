”Siamo contenti e soddisfatti, ma non dobbiamo rilassarci perché ci sono squadre più forti di noi. Chiaro che se continuiamo con questo spirito, possiamo sognare – dice Valerio Di Cesare, capitano del Bari, dopo il successo di Cagliari firmato dal solito Cheddira -. È tanta roba vincere in casa del Cagliari, squadra da battere insieme al Genoa. Ultima stagione? Voglio godermi tutto il campionato, senza negatività. Ho sofferto tanto per arrivare qui e non permetterò a nessuno di toglierci questo entusiasmo. A 39 anni intendo dimostrare che posso ancora giocare in Serie B, il mio campionato”.