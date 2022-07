BARI – “Antonio Decaro sarebbe stato uno dei candidati ideali del PD in questo particolare momento storico, ma la sua decisione di restare sindaco deve essere accettata. È encomiabile il suo attaccamento alla città di Bari e la sua volontà di rispettare tutti gli elettori che lo hanno riconfermato sindaco meno di tre anni fa. Bari è fortunata ad avere un primo cittadino del calibro di Antonio Decaro, che preferisce rinunciare a candidarsi alle elezioni pur di onorare il patto con la sua città. Posso solo immaginare quanto sia stato combattuto in questi giorni, e non posso che ammirare la scelta fatta per amore della sua città”, è così che Marco Lacarra, deputato PD, commenta la decisione del sindaco di Bari, Antonio Decaro, di non candidarsi alle elezioni e rimanere sindaco.