Bari, Decaro invita i tifosi: “Avevo promesso loro un confronto”

Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attualmente Europarlamentare, incontrerà i tifosi del Bari giovedì 3 aprile alle ore 18:30 per fare chiarezza sulla situazione del Bari Calcio. Risponderà alle domande dei tifosi durante un incontro che si terrà presso il Teatro Abeliano. Di seguito, l’invito rivolto alla cittadinanza:

“Il confronto con i tifosi del Bari, che abbiamo dovuto rimandare qualche settimana fa, si terrà giovedi prossimo 3 aprile alle 18.30 ma in un luogo diverso, il Teatro Abeliano. Purtroppo tra agenda fitta e sale occupate per il Bifest, in questi giorni non è stato semplice trovare una data, ma avevo preso un impegno e intendo rispettarlo. Le regole sono le stesse: per prenotare il proprio intervento (da un minuto) basterà registrarsi all’ingresso del teatro. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ci vediamo giovedi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author