Bari – Proseguono gli incontri organizzati dalla scuola di formazione politica dell’associazione la Giusta Causa nel teatro Margherita, occasione per fare il punto sulle attuali politiche in tema di PNRR e sul futuro del Partito Democratico. All’appuntamento di sabato 23 ottobre dal titolo “Amministrare stanca” ha partecipato il sindaco di Bari Antonio Decaro che ha tracciato una breve analisi sul voto, “Vincere le Amministrative – ha detto – non significa vincere le Politiche”.

Servizio di Ilaria Delvino