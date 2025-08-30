Bari, De Laurentiis: “Con il lavoro e i risultati potremo riaccendere l’entusiasmo”

Il mercato è alle battute finali ma il Bari potrebbe portare a termine altre operazioni. Lo ha dichiarato il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis: “Anche le altre squadre non sono così definite e stanno dimostrando che il Bari può già fare paura. La concentrazione principale sarà su come costruire al meglio questa squadra. Ne abbiamo cambiati molti, a volte ci sono critiche ma devi avere anche coraggio”.

Un mercato che potrebbe aver risentito della mancata cessione di Dorval al Rubin Kazan: “È un dispiacere dal punto di vista economico, in una Serie B sempre poco sostenibile poteva essere un’operazione importante” ha ammesso De Laurentiis: “Abbiamo comunque mantenuto un giocatore molto importante e mi auguro possa concentrarsi e fare ancora meglio. Poi chissà, vedremo in futuro cosa succederà”.

Il numero uno dei biancorossi si è poi espresso sulla campagna abbonamenti: “Avevamo messo in conto un calo degli abbonamenti. I risultati e il buon lavoro potranno far tornare l’entusiasmo dei tifosi. Bisogna cercare di stare vicino alla squadra, c’è un gruppo di persone che lavora dalla mattina alla sera per fare bene e portare a casa i risultati. Mi auguro che tutti sostengano queste persone”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author