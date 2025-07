Bari, De Laurentiis: “Caserta dentro al gruppo, mercato vivo”

Il presidente: “Gytkjaer determinato, da lui mi aspetto tanto perché è un esempio per tutti. Presto via alla campagna abbonamenti”

Dopo la roboante vittoria per 17-0 contro il Castel di Sangro, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha tracciato un primo bilancio del ritiro fornendo aggiornamenti sul mercato e sulla campagna abbonamenti.

“Le sensazioni sono molto positive – ha affermato –. C’è entusiasmo, come sempre all’inizio del ritiro. Parliamo spesso col mister e i dirigenti: il mercato è vivo, stiamo lavorando per cogliere le migliori opportunità. Rispetto al passato siamo partiti in vantaggio, ma ora bisogna valutare anche eventuali uscite e nuove mosse”.

Parole di apprezzamento anche per il nuovo tecnico Fabio Caserta: “È inserito nel gruppo, propone allenamenti vari e interessanti. Anche i nuovi arrivati stanno dando un buon contributo. L’auspicio è costruire un gruppo vero, e i presupposti ci sono tutti”.

Il presidente si è poi soffermato su uno dei volti nuovi più attesi: “Mi aspetto molto da Gytkjaer. È stato un investimento importante, ma ho capito subito quanto fosse motivato: in due giorni è partito da Oslo con la famiglia, ha trovato casa ed è sceso in campo con concentrazione. Questo è un esempio per tutti”.

Infine, un accenno alla campagna abbonamenti: “Tra qualche giorno, al massimo entro la prossima settimana, comunicheremo le date. Stiamo definendo gli ultimi dettagli numerici”.

