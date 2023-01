BARI – “In Arabia Saudita abbiamo già tutto ma quello che non si può comprare è la poesia, e tu hai la poesia”. È per questo che Mice International ha trovato Elisa Barucchieri, danzatrice, direttrice artistica e coreografa barese d’adozione, invitata ad essere la creatrice dello show per la Cerimonia di Apertura del Saudi Tour, organizzato e ospitato dal Ministero dello Sport in Arabia Saudita insieme alla Federazione Ciclistica Saudita, che si terrà all’Elephant Rock di Al-Ula, regione desertica nel nord-ovest dell’Arabia Saudita che sta diventando un ospite per il riconoscimento culturale.

Il Saudi Tour è in programma dal 30 Gennaio al 3 Febbraio. è un po’ come il Giro d’Italia o il Tour De France. Alla sua terza edizione in assoluto, la corsa a tappe mette in mostra altri siti del patrimonio mondiale recentemente designati dall’Unesco.

