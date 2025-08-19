Bari, Damiani (FI): “Esclusione Israele offende la storia della Fiera”

Dario Damiani, vice coordinatore regionale e portavoce di Forza Italia in Puglia, interviene con toni duri sulla decisione di escludere Israele dalla prossima edizione della Fiera del Levante di Bari.

“Duole assistere alla strumentalizzazione, da parte di una sinistra ripiegata su se stessa, di un evento inclusivo come la Fiera del Levante, che da sempre accoglie nazioni e culture in nome del dialogo”, afferma Damiani sottolineando come l’esclusione rappresenti “un vulnus doloroso alla storia della manifestazione, mai piegata a logiche di esclusione, anche nei momenti di conflittualità più delicati”.

Il senatore richiama le figure di Aldo Moro e Pinuccio Tatarella ricordando come l’obiettivo della Fiera fosse sempre quello di creare ponti nel Mediterraneo e oltre. “Quest’anno invece si scelgono i muri, condannando un’intera nazione. È una pagina che Bari e la sua Fiera non meritano”.

Damiani evidenzia inoltre come, sessant’anni fa, proprio Aldo Moro avesse definito la Fiera un monito per lavorare alla collaborazione e alla pace. “Un monito caduto nel vuoto di fronte a comunicati stampa politicizzati del sindaco di Bari e dell’ente Fiera, privi di consapevolezza istituzionale”.

Il commento si chiude con un’amara riflessione: “Qualcosa deve essere andato storto. Altri tempi? Sicuramente altri uomini”.

