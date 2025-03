Bari, dalla Regione una call contro il gender gap

BARI – Conoscere e valorizzare le migliori pratiche promosse dai sistemi territoriali avendo come fine ultimo il contrasto ad ogni forma di divario e discriminazione di genere nel campo lavorativo e la promozione dell’occupazione femminile. È questa la mission della call for best pratice #nogendergap” 2025, la misura firmata dalla Regione Puglia e rivolta ai comuni, le imprese e gli enti del terzo settore.

Le best pratice dovranno riguardare azioni, iniziative, interventi, strumenti introdotti per la creazione di network territoriali, servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro, contrasto al gender pay-gap, percorsi di auto impiego e autoimprenditorialità. La call è un ulteriore processo partecipato messo in campo da Regione Puglia che contribuisce con il coinvolgimento dei territori, alla costruzione delle misure regionali per promuovere l’occupazione femminile e contrastare ogni forma di discriminazione di genere nel campo lavorativo

