Bari dal 2014 regina turistica italiana che registra il +125,1% di arrivi

Bari è sul podio, confermata la destinazione turistica italiana con la crescita più impressionante dell’ultimo decennio.

Un’analisi di Sociometrica per Il Sole 24 Ore ha rivelato che tra il 2014 e il 2024, gli arrivi nel capoluogo pugliese sono aumentati del 125,1%, posizionandolo al primo posto in Italia.

Questo risultato è il frutto di un trend di successo che ha premiato l’intera regione, con Lecce che si piazza al quarto posto della classifica nazionale con un notevole +93,8%.

La ricerca evidenzia una tendenza sempre più marcata: le città d’arte e i centri urbani stanno superando le località balneari in termini di attrattiva turistica.

A dimostrarlo, le performance negative registrate da molte destinazioni di mare, con Grosseto e Cattolica che subiscono cali significativi rispettivamente del -14,4% e -12,6%.

Le città, grazie a un’offerta “multi-gamma” che include musei, eventi sportivi e musicali, shopping e turismo d’affari, riescono a intercettare un pubblico più vasto e a generare una ricchezza turistica maggiore.

Nel 2024, Roma si conferma al primo posto per valore aggiunto generato dal turismo, con 13,3 miliardi di euro, seguita da Milano e Venezia.

Lo studio di Sociometrica mette in luce anche l’impatto crescente degli affitti brevi, che hanno rivoluzionato l’ospitalità nelle grandi città. A Roma, il numero di alloggi disponibili sulle piattaforme digitali è salito a oltre 32.000 unità, a Milano a 18.491 e a Firenze a 12.167, contribuendo alla dinamicità del settore.

Questo fenomeno si inserisce in un quadro più ampio di mutamenti sociali: il turismo non è più legato solo alle vacanze estive, ma è diventato un fenomeno costante, fatto di “city-break” e viaggi per motivi diversi, dal lavoro alla formazione, in ogni periodo dell’anno.

Intanto, arrivano segnali positivi anche per il Salento: i dati dell’Osservatorio Aret di Pugliapromozione indicano una crescita significativa per Otranto nel primo semestre del 2025, con un incremento del 14,5% degli arrivi e un notevole +34,6% del turismo straniero.

