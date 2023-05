Il prossimo fine settimana Bari si trasformerà nella capitale della pizza e della pasticceria napoletana per quattro giorni. Da venerdì 2 fino a lunedì 5 giugno, a Piazzale Lorusso, è attesa una grande festa del gusto, con maestri pizzaioli e pasticcieri napoletani che per l’occasione giungeranno nel capoluogo pugliese.

Il “Pulcinella Pizza Festival” è un vero e proprio viaggio attraverso la cultura e le tradizioni partenopee, un Festival del palato che attende una grande partecipazione di pubblico proveniente da ogni parte della Puglia, per dare vita a un evento che vuole essere anche un’occasione di valorizzazione storico culturale dell’arte gastronomica partenopea.

Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Ambasciatori del Gusto” il “Pulcinella Pizza Festival”, porterà a Bari (Piazzale Lorusso) maestri pizzaioli napoletani che si cimenteranno con forni, rigorosamente a legna, per la preparazione della regina dei piatti campani: la pizza.

Non solo, perché ad accompagnare il pubblico in questo viaggio del gusto ci sarà la golosità della pasticceria napoletana, vera e propria eccellenza nota in tutto il mondo grazie ai suoi maestri pasticcieri. La pasticceria napoletana è una vera e propria arte ed è parte integrante della storia e della tradizione della città. Ogni dolce tipico riporta alla mente ricordi legati all’infanzia, alle feste, a momenti di vita vissuti, non solo dolci tipici delle festività come ad esempio gli struffoli e la pastiera, ma anche le chiacchiere, le sfogliatelle ricce e frolle, la zeppola e il classico babà.

Riconosciuta dall’Unesco come parte del patrimonio culturale dell’umanità, trasmessa di generazione in generazione e continuamente ricreata, in grado di fornire alla comunità un senso di identità, di continuità, la pizza sarà l’indiscussa protagonista della serata, anche se non mancheranno i dolci tipici della pasticceria napoletana.

Appuntamento a Bari da venerdì 2 fino a lunedì 5 giugno, a Piazzale Lorusso, a partire dalle ore 19:00 fino alle 24:00, per il “Pulcinella Pizza Festival” l’occasione unica per immergersi nei sapori e nei colori della tradizione culinaria napoletana.

“Pulcinella Pizza Festival”

Da venerdì 2 fino a lunedì 5 giugno 2023

Bari, Piazzale Lorusso (dalle ore 19:00 alle 24:00)

Ingresso libero

