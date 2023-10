Bari: Curva Nord contesta società e squadra

L’avvio di stagione non esaltante del Bari, culminato nell’esonero di Michele Mignani e l’arrivo di Pasquale Marino, è stato accompagnato da una contestazione nella gara interna con il Modena al San Nicola. I tifosi della Curva Nord hanno lasciato deserta la balconata centrale del settore per alcuni minuti dopo il fischio d’inizio, esponendo lo striscione polemico: “Ssc, vi meritereste questo”. La protesta è proseguita con cori per reclamare una società che riporti il club nella massima serie. I pugliesi nell’avvio della gara hanno registrato anche l’infortunio (di entità da valutare) al regista Maiello, sostituito dopo 21′ da Bellomo.

