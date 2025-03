Bari, crollo di via Pinto: si continua a scavare

BARI – Si continua a scavare tra le macerie di via Pinto dove ieri pomeriggio è crollata una palazzina di cinque piani dichiarata inagibile nel febbraio del 2024 ma dove – a quanto pare – risiedevano ancora due famiglie (al primo piano) e una donna 72enne disabile al quarto. E all’appello post collasso mancherebbe proprio quest’ultima.

I vigili del fuoco di Bari hanno lavorato tutta la notte per cercare di estrarla viva dalle macerie ma ogni ora che passa, le speranze di affievoliscono. La figlia della donna è rimasta in via De Amicis fino alle prime luci dell’alba. Ora sarebbe arrivato anche il figlio. Il telefono cellulare della donna avrebbe continuato a suonare fino alle 3 di questa notte.

