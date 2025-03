Bari, crolla palazzo tra via De Amicis e via Pinto: si lavora tra le macerie

Bari, una palazzina già sgomberata mesi fa perché dichiarata pericolante è crollata nel quartiere Carrassi di Bari, tra via De Amicis e Corso Benedetto Croce. Sul posto Vigili del Fuoco e 118 per prestare soccorso ai feriti e scavare tra le macerie, dove potrebbe esserci qualche occupante “abusivo”. Il sindaco del capoluogo Vito Leccese, ai nostri microfoni ha dichiarato: “Dobbiamo capire se c’è qualcuno che trasgredendo l’ordinanza abbia continuato ad utilizzare gli appartamenti. Nell’ordinanza che è stata adottata il 24 febbraio 2024 erano indicati i pericoli ed erano stati indicati i proprietari a dotarsi di un progetto di consolidamento statico. Non so perché siano stati avviati i lavori una settimana fa e non si sia tenuto conto delle criticità che i tecnici comunali avevano indicato. Ora la priorità è capire se ci siano delle vittime, persone che malgrado il divieto di accesso frequentassero quegli appartamenti”.

