Bari, crepe sui muri: sgomberata palazzina a Madonnella

BARI – Crepe sui muri e una porta che non si chiudeva più. Questi gli elementi che avrebbero messo in allarma le 10 famiglie della palazzina di via Emanuele Mola al civico 14, nel cuore del quartiere Madonnella di Bari.

I residenti hanno così allertato i vigili del fuoco che, dopo un primo sopralluogo, hanno deciso di evacuare l’edificio in via precauzionale. Una decina le famiglie rimaste quindi senza casa, in attesa della decisione dei tecnici comunali.

Le crepe sarebbero “spuntate” dopo i lavori di demolizione dell’edificio adiacente, dove erano in corso interventi di scavo in profondità per realizzare un parcheggio. Sul posto anche i tecnici del Comune e del pronto intervento sociale per offrire l’assistenza necessaria alle famiglie che necessariamente hanno dovuto dormire fuori dai loro appartamenti.

Lo sgombero avviene a pochi giorni da quello di un altro palazzo, in via Giulio Petroni ad angolo con via Montello. Il primo luglio il sindaco Vito Leccese, a seguito di un sopralluogo congiunto tra operatori della Polizia locale di Bari, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e i tecnici della ripartizione Infrastrutture, ne ha disposto “la messa in sicurezza urgente per l’ammaloramento alla base del pilastro perimetrale”. In tutto cinque i pilastri malandati sui quali si starebbe già lavorando. In quel caso lo sgombero ha interessato 14 famiglie sistemate momentaneamente in alloggi di emergenza da famigliari e amici. Due dei nuclei interessati si sono rivolti al Comune per cercare una sistemazione.

La memoria, poi, corre inevitabilmente al 5 marzo scorso quando a crollare per danni strutturali fu la palazzina di cinque piani di via Pinto, angolo via de Amicis, al quartiere Carrassi di Bari. Sull’immobile pendeva da qualche tempo un’ordinanza di sgombero per la sicurezza dei condomini e dei titolari delle attività al piano terra.

