Bari-Cremonese, ridotta di due turni la squalifica a Vazquez

Da dieci a otto giornate: lieve riduzione dei turni di squalifica per Franco Vazquez. Il calciatore in forza alla Cremonese, come è noto, era stato squalificato in prima istanza dal giudice sportivo di Serie B. Ora i tempi si accorciano a due soli turni ed eventualmente potrà essere impiegato in caso di partecipazione ai playoff dei grigiorossi.

L’argentino, come è noto, aveva subito questo provvedimenti disciplinare al termine della sfida del San Nicola disputata contro il Bari, per via di frasi offensive e razziste rivolte a Mehdi Dorval.

“In data odierna la Corte Sportiva d’Appello ha accolto parzialmente il reclamo proposto dalla società riducendo da 10 a 8 le giornate di squalifica di Franco Vazquez”. Cosi la Cremonese in un breve comunicato ufficiale diramato.

