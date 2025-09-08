8 Settembre 2025

Bari, Cpr e situazione carente per gli immigranti

Domenico Brandonisio 8 Settembre 2025
E’ una situazione carente quella degli immigrati, anche a Bari: ecco quanto emerge dal sopralluogo al CPR di Palese. La visita è stata però proficua per gli avvocati Terranova e Castellaneta.

