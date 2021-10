L’assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco è in isolamento domiciliare. Nel pomeriggio di oggi non ha partecipato, in presenza, ad un incontro organizzato dalla CGIL di Bari, intervenendo da remoto. Nei giorni scorsi, stando a quanto ha riferito lo stesso Lopalco, è stato a contatto con una persona poi risultata positiva al covid. Ha fatto sapere in videoconferenza che lunedì effettuerà il tampone.