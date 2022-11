Condividi su...

BARI – Per parlare di Costituzione e giustizia, l’onorevole Pietro Grasso, ex presidente del Senato, parte da un ricordo, quello dell’accendino che il magistrato Giovanni Falcone gli dette perché cercava di smettere di fumare. Quell’episodio a lui caro viene raccontato ai ragazzi della Massari Galilei di Bari come simbolo di speranza, una speranza che come una fiamma non deve mai spegnersi. Il magistrato è in Puglia per un tour nelle scuole della regione nell’ambito del progetto “Il futuro possibile”. Nel raccontare la sua esperienza, Grasso ha ricordato gli amici che hanno dato la vita per la giustizia iniziando dal suo ultimo libro edito da Feltrinelli e scritto insieme ad Alessio Pasquini, “Il mio amico Giovanni”.