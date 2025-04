Bari, corteo non autorizzato e scontri: condannati cinque pescatori

Il tribunale di Bari ha emesso sentenza nei confronti di alcuni pescatori coinvolti nella manifestazione dell’8 ottobre 2019, organizzata per contestare le normative europee sulle dimensioni delle reti da pesca e l’aumento del costo del carburante.

Cinque imputati sono stati condannati a pene comprese tra gli otto mesi e i due anni e due mesi di reclusione per reati che, a vario titolo, includono il lancio di oggetti pericolosi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre all’interruzione di pubblico servizio.

Durante la protesta, circa 500 manifestanti partirono dal molo San Nicola, raggiungendo il varco della Vittoria nel porto di Bari. Lanci di bombe carta e fumogeni causarono il ferimento di alcuni agenti e il blocco temporaneo del traffico portuale.

Per altri cinque pescatori, le accuse (tra cui l’organizzazione di un corteo non autorizzato e, in un caso, il rifiuto di fornire le proprie generalità) sono state dichiarate prescritte. Quattro imputati sono stati invece assolti con formula piena “per non aver commesso il fatto”.

