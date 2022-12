Bari: Convocati per il Genoa, tornano Cheddira, Maiello e Ricci

Condividi su...

Michele Mignani ha convocato 24 calciatori per la sfida del San Nicola con il Genoa, in programma alle 20.30 di lunedì 26 ottobre e valida per la 19a Giornata della Serie BKT. Il tecnico potrà contare nuovamente su Cheddira, Maiello, Ricci e Terranova. Assenti D’Errico e Galano per affaticamento muscolare. Ecco i 24 convocati:

Portieri: Frattali, Caprile, Polverino;

Difensori: Di cesare, Terranova, Zuzek, Vicari, Pucino, Mazzotta, Ricci, Dorval;

Centrocampisti: Maita, Maiello, Bellomo, Benedetti, Folorunsho, Mallamo;

Attaccanti: Antenucci, Botta, Cheddira, Salcedo, Scheidler, Ceter, Cangiano.