Bari, contromano in tangenziale: gravi un 30enne e un 40enne

BARI – Incidente stradale frontale (presumibilmente con uno dei veicoli in contromano), tra auto e furgone, sulla strada statale 16, in direzione nord, altezza uscita 12, intorno alle 2 di questa notte.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico per poi essere dichiarati in prognosi riservata dai sanitari.

Si tratta di due uomini, un trentenne e un quarantenne, entrambi non residenti a Bari città. Tangenziale chiusa al transito per oltre 3 ore, con uscita obbligatoria a Carrassi. Sul posto Polizia Locale di Bari con 3 pattuglie, 118, vigili del fuoco e Anas per deviazioni. Sequestrati i veicoli coinvolti nel sinistro per accertamenti in corso sulla dinamica.

