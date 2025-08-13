Bari, controlli sui rifiuti: 66 multe in una settimana ai trasgressori

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia locale per contrastare l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti in città.

L’impegno degli agenti si concentra sulla tutela ambientale e sul contrasto ai comportamenti incivili, come testimonia il recente report delle attività svolte tra il 6 e il 12 agosto.

L’assessora alla Vivibilità urbana, Carla Palone, ha reso noti i dati di questa ultima settimana di monitoraggio: sono state elevate ben 66 sanzioni. Le infrazioni più comuni includono il conferimento fuori orario, la mancata o errata raccolta differenziata, l’abbandono di sfalci di giardinaggio e di rifiuti ingombranti. Sono stati multati anche cittadini non residenti che smaltivano i propri sacchetti sul territorio comunale e un’azienda che abbandonava illegalmente imballaggi nei cassonetti stradali.

“Anche nel cuore dell’estate, a ridosso di Ferragosto, l’azione di controllo e sensibilizzazione delle pattuglie antidegrado non si ferma,” ha dichiarato l’assessora Palone. “Purtroppo, i comportamenti incivili non vanno in ferie, come dimostrano i numeri delle sanzioni.”

I controlli si sono concentrati in particolare su due aree dove erano pervenute diverse segnalazioni: i quartieri Libertà, nella zona del Redentore, e Poggiofranco, nei pressi di via Mitolo. Proprio qui, gli agenti hanno individuato e sanzionato una ditta che non rispettava le regole per lo smaltimento degli imballaggi commerciali, i quali devono essere piegati e posizionati correttamente all’esterno delle attività.

L’assessora ha infine ricordato che i controlli continueranno per tutto il mese di agosto, grazie all’impegno del nucleo antidegrado e all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, a riprova della ferma volontà di mantenere la città pulita e rispettosa dell’ambiente.

