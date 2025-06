Bari, controlli anti prostituzione: sette rumene identificate

BARI – Operazione congiunta di polizia e carabinieri in un’area compresa tra via Glomerelli e via Bruno Buozzi, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della prostituzione.

Durante i controlli, gli agenti della Squadra Mobile della Questura e i militari della Compagnia di Bari San Paolo hanno identificato sette giovani donne, tutte di nazionalità rumena, di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Sul conto delle ragazze sono in corso ulteriori approfondimenti, anche di natura amministrativa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author