Bari: consegnato alla Guardia di Finanza il battello B.S.O. 135

Lungo 11 metri e spinto da due motori fuoribordo da 400 cavalli ciascuno, è destinato alla 2ª Squadra Unità Navali di Santa Maria di Leuca

Nella caserma “Mar.Ca.m. Raffaele Vitiello” di Bari, sede della Stazione Navale della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia di consegna del battello operativo B.S.O. 135 (Battello di Servizio Operativo), destinato alla 2ª Squadra Unità Navali di Santa Maria di Leuca.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, il generale Guido Maric Geremia, comandante regionale Puglia, il generale Armando Franza, comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, il colonnello Stefano Ciotti, comandante provinciale di Lecce, Vito Bruno, direttore dell’ARPA Puglia, Natalino Manno, prefetto di Lecce, Francesco Petracca, sindaco di Castrignano del Capo, e Daniel Cannoletta, presidente del CdA del porto turistico di Santa Maria di Leuca, oltre a numerose autorità civili e militari.

Il nuovo mezzo nautico, lungo 11 metri e spinto da due motori fuoribordo da 400 cavalli ciascuno, è in grado di raggiungere 40 nodi di velocità, con un’autonomia operativa di 6 ore a pieno regime e oltre 10 ore a velocità di crociera.

La realizzazione dell’imbarcazione è stata possibile grazie a un finanziamento previsto dalla Convenzione tra Regione Puglia e Guardia di Finanza, stipulata per il monitoraggio dei corpi idrici e delle acque di balneazione, in collaborazione con ARPA Puglia. La costruzione è stata affidata al Cantiere SEA MOTORS dei fratelli Muci di Porto Cesareo, esempio di eccellenza del comparto nautico regionale.

Il battello è dotato delle più moderne tecnologie di bordo e potrà imbarcare personale tecnico dell’ARPA Puglia per svolgere attività di campionamento e controllo ambientale, a supporto dei compiti di tutela del mare e delle coste affidati al Reparto Operativo Aeronavale di Bari.

Con la consegna del guidone del Servizio Navale, il B.S.O. 135 entra ufficialmente a far parte del naviglio operativo della Guardia di Finanza, contribuendo al rafforzamento della flotta regionale in linea con il ruolo del Corpo come unica forza di polizia in mare.

