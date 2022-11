Condividi su...

BARI – Lo sport pugliese fa festa e premia dirigenti, tecnici e società che negli scorsi mesi hanno lavorato, si sono impegnati, hanno contribuito a costruire con successo la Puglia che corre, nuota, pedala e vince. Ecco le benemerenze (dalle Stelle al merito alle Palme), più i premi speciali Coni e Ansmes (stelle al merito sportivo) consegnati in una cerimonia a Bari. Stelle e palme al merito sportivo sono il gesto del comitato olimpico nazionale italiano e del comitato italiano paralimpico di un patrimonio da non disperdere, fatto di esperienze, risultati, professionalità, impegno e dedizione. Tanti, infatti, sono stati i dirigenti pugliesi decorati come le società, dal foggiano al Salento.