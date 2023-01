BARI – Un sindacato di strada che ha l’Antifascismo come punto cardine sul quale basare tutte le battaglie e che mette in primo piano le vertenze che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. È questo il bilancio dei quattro anni di carica di Gigia Bucci, segretario uscente della Cgil di Bari riconfermata durante il sesto congresso tenutosi nel capoluogo alla presenza del numero uno della confederazione, Maurizio Landini.

Nella relazione che ha aperto i lavori, Bucci ha sostenuto con fermezza la capacità del sindacato di esserci sempre, e di essere il primo sindacato a realizzare anche un podcast sull’antifascismo al fine di far conoscere la storia dei lavoratori anche alle giovani generazione. E poi le vertenze: dopo aver ringraziato il direttore della task force regionale Leo caroli per essere sempre presente, annuncia nuove battaglie su problemi vecchi e nuovi per il successivo quadriennio.

