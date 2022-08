BARI – Tutto risolto in meno di 48 ore. Acquedotto Pugliese ha riparato la tubazione premente a servizio dell’impianto di sollevamento fognario di Torre del Diavolo, al quartiere Japigia di Bari. L’intervento tecnico ha consentito di disattivare lo scarico di emergenza dell’impianto, la cui attivazione nella giornata di lunedì 1 agosto ha comportato la prudenziale interdizione alla balneazione nella zona di Torre Carnosa, dal limite sud dell’area attrezzata di Torre Quetta sino all’ex Lido il Trullo incluso. Aqp ha potuto riparare in tempi celeri la tubatura guasta grazie alla riattivazione, per il tempo necessario all’intervento, dell’altra conduttura (dismessa e prossimamente oggetto di un intervento sostitutivo) di collegamento all’impianto di depurazione di Bari Est. Nelle prossime ore intanto sarà ripristinata anche la viabilità su via Gentile, nel tratto interessato dal cantiere. Nei prossimi mesi il sistema fognario sarà interessato dai lavori per la realizzazione, con un importo di 5 milioni di euro, della nuova premente che sostituirà la tubatura già dismessa. fortunatamente la due giorni di attività non ha comportato disagi ai fruitori del servizio.