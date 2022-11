Condividi su...

BARI – Sette i Comuni Rifiuti Free, 20 quelli che hanno meritato la Menzione Speciale Teniamoli d’Occhio, 41 i Comuni indifferenti, quelle Amministrazioni che nel 2021 non hanno effettuato alcuna registrazione sul Portale dell’Osservatorio Regione Rifiuti Puglia. È questa la fotografia scattata sulla Puglia dall’edizione 2022 di Comuni Ricicloni, l’annuale rapporto che mostra la situazione regionale sulla gestione sostenibile dei rifiuti e premia le performance dei Comuni. La XIV edizione di Comuni Ricicloni Puglia si svolge ad un anno dall’approvazione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti. In Puglia la media percentuale regionale di raccolta differenziata nel 2021 è stabile al 56,5%, mentre nei primi mesi del 2022 si attesta al 60,04%. I sette Comuni Rifiuti Free premiati sono Poggiorsini e Bitritto, nel barese, Volturino, in provinciale i Foggia, e Avetrana, Montemesola, Monteparano e Fragagnano, nel tarantino. Il tasto dolente per la Puglia, invece, restano i Capoluoghi di Provincia.