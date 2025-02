Bari, Comune non verrà commissariato, Viminale: “Non c’è mafia”

Dopo sei mesi di accertamenti, la commissione del Viminale ha escluso la presenza di collegamenti diretti o indiretti tra l’amministrazione comunale di Bari e la criminalità organizzata. Questo il verdetto che ha portato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a non sciogliere il Consiglio comunale, nonostante l’inchiesta Codice interno, che a febbraio 2024 aveva portato a oltre 130 arresti per voto di scambio politico-mafioso.

Il prefetto di Bari, Francesco Russo, ha notificato martedì sera al sindaco Vito Leccese un documento che impone un monitoraggio rigoroso su sei punti critici, con l’obbligo per il Comune di redigere report trimestrali.

Partecipate sotto controllo

Dagli accertamenti è emersa un’“agevolazione occasionale” della criminalità nell’azienda di igiene urbana Amiu, dovuta alla presenza tra i dipendenti di esponenti dei clan. Per i prossimi 12 mesi, Amiu sarà sottoposta a una “prevenzione collaborativa”: una terna di esperti affiancherà l’azienda, mentre il gruppo interforze antimafia vigilerà su tutte le operazioni e gli incarichi.

Diversa la situazione della Multiservizi, dove l’attuale presidente Francesco Biga, insieme al Comune, ha già avviato un’azione di bonifica interna. Per completare il processo sarà comunque applicata una misura di tutoraggio.

Provvedimenti per i vigili urbani

Sul fronte della polizia municipale, una vigilessa sarà sospesa per tre mesi per non aver sequestrato, nel 2017, un’auto guidata da un 16enne legato a un narcotrafficante. Altri 11 agenti potrebbero perdere la qualifica di pubblica sicurezza, con conseguente ritiro dell’arma di servizio.

Il prefetto Russo ha infine espresso apprezzamento per le misure anti-infiltrazioni adottate dal sindaco Leccese, tra cui la creazione della nuova ripartizione comunale dedicata a Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale.

