Bari | Commando armato assalta bancomat

Assalto agli sportelli bancomat di tre istituti di credito la scorsa notte tra Bari e Modugno, due dei quali andati a segno da parte di un commando armato di fucili e mitragliatori. I banditi, tutti con il volto coperto, hanno fatto saltare le casse portando via l’intero contenuto. Gli istituti di credito presi di mira sono una filiale della BCC in via Cairoli, a Modugno e la filiale della Popolare di Bari in via Bruno Buozzi, alla periferia del capoluogo. Sempre a Bari, al quartiere San Paolo, un terzo colpo non è andato a segno. Si ipotizza che ad agire potrebbero essere stati due gruppi separati. Stando ai primi riscontri, per garantirsi la fuga a bordo di una potente Audi grigio metallizzato, i banditi avrebbero lanciato grossi chiodi sull’asfalto.