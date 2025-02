Bari, colpo da 2,5 milioni al 10eLotto: vincita più alta del 2025

Bari festeggia una straordinaria vincita al 10eLotto. Nel concorso di sabato 22 febbraio, riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato un 10 Oro da 2,5 milioni di euro in via Camillo Rosalba, segnando il premio più alto assegnato in Italia nel 2025. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 16,6 milioni di euro in tutto il Paese, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 632 milioni di euro.

Gioco responsabile: le regole da seguire

Mentre la fortuna può sorridere a pochi, è essenziale giocare con consapevolezza. Gli esperti consigliano di stabilire un budget, non inseguire le perdite e non utilizzare denaro destinato ad altre necessità. Inoltre, è importante evitare di giocare in stati emotivi alterati e concedersi delle pause. Il gioco deve restare un divertimento: per questo è fondamentale seguire le regole del gioco responsabile e non considerarlo una soluzione ai problemi economici.

