Bari, colpo da 100mila euro all’ufficio postale di Loseto

BARI – Colpo da 100mila euro all’ufficio postale di via Cavour, a Loseto, periferia est di Bari. L’episodio questa notte, intorno alle 3,30. I ladri avrebbero dapprima piazzato un ordigno davanti allo sportello bancomat. In questo modo sarebbero riusciti a portare via il denaro per poi farsi alla fuga su un’Alfa Romeo Stelvio.

Sul posto le volanti della questura di Bari e la scientifica per i rilievi. Fortunatamente non si registrano danni strutturali e all’edificio e nessun ferito. Gli agenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto.

